В Японии врачи провели первую в мире пересадку легочной ткани от живых доноров пациентке с COVID-19

По данным телеканала, операция продолжалась почти 11 часов, в ней участвовали 30 медиков. На опубликованных больницей Киотского университета снимках можно увидеть грудную клетку пациентки до трансплантации и после. Темные пятна на одном из снимков говорят о серьезном поражении органов дыхания.

Японские врачи первыми в мире успешно пересадили легочную ткань от живых доноров пациентке после COVID-19. Донорами выступили муж и сын женщины, сообщает CNN .

Врачи рассчитывают, что успех проведенной операции может дать надежду другим пациентам, страдающим тяжелым поражением легких. Женщина, которой заменили легочную ткань, болела с конца прошлого года, а выйдет из больницы примерно через два месяца после операции. Супруг и сын пациентки находятся в стабильном состоянии.

Ранее трансплантацию легких пациентам с COVID-19 уже делали в США, однако донорами выступали только умершие люди. Первую такую операцию провели в июне прошлого года.