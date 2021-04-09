Пол Дано сыграет отца Стивена Спилберга в байопике режиссера

Пол Дано, сыгравший Пьера Безухова в сериале «Война и мир» от BBC, исполнит роль отца Стивена Спилберга в автобиографическом фильме режиссера. Картина расскажет о его детстве в Аризоне, сообщает Deadline.

В роли мамы Спилберга выступит Мишель Уильямс, известная по картинам «Величайший шоумен» и «Остров проклятых». Дядей режиссера станет актер и комик Сет Роген.

Картина станет байопиком лишь отчасти. Спилберг планирует немного изменить образы членов семьи. Написать сценарий поможет Тони Кушнер — киноделы уже работали вместе над «Мюнхеном» и «Линкольном».

Также Дано выступит в роли антагониста в «Бэтмене» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Фильм расскажет о становлении Темного рыцаря на пути борца с преступностью, а помешать в этом ему попытается Загадочник. Премьера состоится в 2022 году.