Путин сменил главу Северной Осетии. Это третья отставка губернатора за неделю

Владимир Путин назначил врио главы Республики Северная Осетия своего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Он займет место Вячеслава Битарова, сообщается на сайте Кремля.

Битаров возглавлял Северную Осетию с сентября 2016 года. Он подал в отставку по собственному желанию, отмечается в президентском указе.

Сергей Меняйло родился в Северной Осетии и был заместителем командующего Черноморским флотом России с 2009 по 2011 год. Воевал в Южной Осетии в 2008 году, с 2014 по 2016 год занимал должность губернатора Севастополя, а после стал полпредом президента. Внесен в санкционный список США, ЕС и Канады.

В середине марта компания «Минченко консалтинг» составила рейтинг устойчивости руководителей регионов. В красную зону политологи внесли теперь уже экс-губернатора Северной Осетии Вячеслава Битарова, а также глав Тувы и Ульяновской области Шолбана Кара-оола и Сергея Морозова — они уже ушли в отставку.

7 апреля досрочно сложил полномочия Шолбан Кара-оола, а 8 апреля ушел губернатор Сергей Морозов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это совпадения.