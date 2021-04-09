В благотворительной встрече «Дома с маяком» поучаствует Варвара Шмыкова

Актриса театра и кино Варвара Шмыкова станет гостем благотворительного вечера, который устраивает фонд «Дом с маяком». Встреча пройдет 26 апреля в 19.00 в Центре им. Мейерхольда. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба организации.

Девушка поделится историями самых сложных и самых интересных съемок в ее карьере, расскажет, с каким режиссером мечтает поработать и что стоит за успехом сериала «Чики». Варвара Шмыкова наиболее известна по роли Люды в «Чиках» Эдуарда Оганесяна, также снималась в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и сериале «Раскол» Николая Досталя.

Ведущим встречи станет журналист и сотрудник фонда «Дом с маяком» Илья Бухтуев. Он возьмет у гостей интервью, посвященные поворотным событиям в их жизни, и покажет их вне глянца. В финале пройдет благотворительный аукцион.

Билеты можно купить по ссылке. Все средства будут направлены «Дому с маяком» на помощь неизлечимо больных детей, которых забирают из больниц и организовывают необходимую помощь на дому.