Корабль «Ю.А.Гагарин» стартовал на МКС с Байконура в честь 60-летия первого полета в космос

Корабль «Ю.А.Гагарин» («Союз МС-18») стартовал с Байконура на Международную космическую станцию. Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела его на околоземную орбиту, сообщает РИА «Новости».

12 апреля исполнится 60 лет полету Юрия Гагарина в космос. В 1961 году он отправился с первой площадки Байконура, которая сейчас находится на консервации, — ее будут реконструировать.

Пуск «Союза МС-18» состоялся с 31-й площадки. «Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя», — объявил диктор на смотровой площадке космодрома. В 14.07 по московскому времени корабль причалит к МКС.

Экипаж именного корабля состоит из трех космонавтов: Олега Новицкого и Петра Дуброва (из России), а также Марка Ванде Хая (из США). В карьере Дуброва это первый полет в космос.

Сейчас на МКС находятся семь человек. Из них двое — россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Также на станции работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японец Соити Ногути.