В Центре Вознесенского с 14 апреля по 31 мая пройдет фотовыставка «Африканские дневники». На ней представят работы журналистки и лауреата премии World Press Photo Виктории Ивлевой. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы экспозиции.
На выставке покажут более 150 фотографий, сделанный Ивлевой в Анголе, Уганде, Судане, Руанде и ЮАР. Их дополнят выдержки из дневников журналистки и ее тексты, посвященные опыту жизни и работы в Африке.
В центре внимания фотографа — простые люди, столкнувшиеся с войнами, геноцидами и нищетой. Их истории, как отмечают авторы экспозиции, полны ужаса и надежд, бюрократического абсурда, быта и веры в будущее.
«Африка вошла в мою жизнь в раннем детстве страшным разбойником Бармалеем. Много позже я поняла, что на самом деле коллективный Бармалей — это мы, белые люди, а бармалейство — все то, что мы веками делали с черными. Стыд за себя и сострадание к ним, мучимым нами, — две главные составляющие моего отношения к Африке», — рассказала Ивлева.
«Африканские дневники» станут первым событием проекта Центра Вознесенского, посвященного Черному континенту. «В 2021 году мы перенастраиваем оптику, пытаясь развеять мифы и побороть сложившиеся стереотипы», — отметила куратор Зоя Кошелева.