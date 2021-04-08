В Центре Вознесенского с 14 апреля по 31 мая пройдет фотовыставка «Африканские дневники». На ней представят работы журналистки и лауреата премии World Press Photo Виктории Ивлевой. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы экспозиции.

На выставке покажут более 150 фотографий, сделанный Ивлевой в Анголе, Уганде, Судане, Руанде и ЮАР. Их дополнят выдержки из дневников журналистки и ее тексты, посвященные опыту жизни и работы в Африке.

В центре внимания фотографа — простые люди, столкнувшиеся с войнами, геноцидами и нищетой. Их истории, как отмечают авторы экспозиции, полны ужаса и надежд, бюрократического абсурда, быта и веры в будущее.