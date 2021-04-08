Застройщик оставил одну стену от дома в Тессинском переулке. Его обещали интегрировать в новый ЖК

Фотографии и видео остатков дома опубликовали в инстаграме «Покровка и окрестности».

Застройщик Insigma Group снес большую часть дома в Тессинском переулке в центре Москвы (осталось лишь два этажа одной стены). Исторические фасады обещали интегрировать в новый ЖК, который строят на месте здания XIX века.

На сайте жилого комплекса говорится, что он станет мостом между прошлым и будущим, а в основе его концепции — сохранение культурного наследия.

В ноябре 2020 года в «Коммерсанте» вышла статья, посвященная новому ЖК. Там приводилась цитата британского архитектора Нормана Фостера «Прежде чем что‑то строить — слушайте город. Прежде чем что‑либо сносить — слушайте сердце» и утверждалось, что автор проекта Сергей Скуратов поступил именно так.

«Дом с должным уважением и пиететом относится к исторической застройке. Часть фасада — фрагмент двух исторических зданий, которые он вбирает, выстраивая политкорректные взаимоотношения: и пластические, и цветовые», — заявлял Скуратов.

Insigma Group обещала сохранить части фасадов зданий на углу переулков и использовать их как отправную точку проекта. А кирпичную кладку XIX века — тщательно очистить и восстановить.

Формально застройщик ничего не нарушил, поскольку здание не является памятником архитектуры, а Москомнаследие согласовало работы.

Здание на пересечении Тессинского и Большого Николоворобинского переулков было построено в XIX веке. В XXI веке его реконструировали, сохранив исторические фасады. До демонтажа в нем было 6 этажей, включая мансардный.