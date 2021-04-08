Почти четверть россиян негативно относится к мигрантам. За год их доля увеличилась на 7,5%

В 2020 году почти каждый четвертый из опрошенных россиян заявил, что отрицательно относится к мигрантам. Об этом сообщил замруководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов, пишет ТАСС.

За год количество негативно настроенных к приезжим выросло на 7,5%. Это произошло на фоне формирования этнических анклавов из трудовых мигрантов, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе, отметил Магомедов.

По его мнению, формирование таких анклавов не только способствует их криминализации, но и создает благоприятную почву для проявления национализма и ксенофобии. Данная ситуация, считает чиновник, существенно влияет на межнациональные отношения.

В прошлом году, по данным МВД, количество мигрантов в России снизилось почти вдвое — до 6,3 млн человек. При этом ранее в стране находились в среднем от 9 до 11 млн мигрантов. Около 1 млн приезжих имеют в России вид на жительство или разрешение на временное проживание.