Суд отменил домашний арест Соболь и еще трем фигурантам «санитарного дела»

Мосгорсуд удовлетворил апелляции четырех фигурантов «санитарного дела» и сменил им меру пресечения. Вместо домашнего ареста им назначили запрет определенных действий. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Из‑под домашнего ареста выпустили юриста ФБК (признан в России иноагентом) Любовь Соболь, муниципальных депутатов Люсю Штейн и Константина Янкаускаса, а также Олега Навального.

Фигурантам запрещено общаться между собой и с другими участниками процесса, выходить из дома с 20.00 до 6.00, использовать интернет по обстоятельствам дела и отправлять или получать письма и телеграммы. Запрет наложен до 23 июня.

Всего фигурантами «санитарного дела» стали 12 человек. В их числе также пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и координатор московского штаба Навального Олег Степанов. Их обвинили в том, что, призывая выйти на акции в поддержку Навального 23 и 31 января, они подстрекали людей нарушать санитарно-эпидемиологические правила.

Максимальное наказание по соответствующей статье — до семи лет тюрьмы, если нарушение повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц. Если жертв не было, наказание до двух лет ограничения или лишения свободы.