Британцы рассказали, кого бы хотели видеть на престоле после Елизаветы II. И это не принц Чарльз

Социологи Deltapoll спросили британцев, кого бы они хотели видеть следующим монархом, когда правление Елизаветы II подойдет к концу. Результаты опроса опубликованы на сайте агентства.

41% респондентов выбрали из предложенного списка кандидатуру 38-летнего принца Уильяма. Он почти в два раза обошел своего отца, 72-летнего наследного принца Чарльза (22%). Еще 14% заявили, что Великобритании следует отказаться от монархии.

При этом среди подростков от 18 до 24 лет в фаворитах принц Гарри — он побеждает своего брата Уильяма с результатом в 23% против 22%. Однако если брать всех опрошенных, то больше половины (51%) согласились, что действия Гарри и Меган Маркл нанесли урон королевской семье.

Респондентов также спросили, в каком случае Елизавета II должна покинуть престол. 41% ответили, что она должна оставаться королевой до своей смерти, 27% — что ей следует уйти, если она «не будет в хорошем здравии». Еще 21% уверены, что королеве следует отречься, даже если с ее здоровьем будет все в порядке.

Опрос проводился с 31 марта по 1 апреля. В нем приняли участие 1590 совершеннолетних британцев.

Согласно порядку престолонаследования в Британии трон после Елизаветы II должен достаться ее сыну, принцу Чарльзу. После него — его старшему сыну Уильяму, а затем его детям — принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.