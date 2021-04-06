Встречи с шефами, вкусная еда и карнавал: в Сочи пройдет гастрономический фестиваль Gastreet

В Сочи с 1 по 5 июня пройдет фестиваль Gastreet — событие, которое объединит в себе всевозможные гастрономические развлечения и эффективные образовательные проекты. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Большая часть мероприятий пройдет на курорте «Красная Поляна». Днем участников фестиваля будут ждать уличный маркет еды, дегустации, семинары экспертов, встречи со звездными шефами и мастер-классы. Всего обещают более 10 площадок, на которых можно будет прокачать скилы в гастрономии, маркетинге и управлении.

В вечерней программе — концерты с участием успешных рестораторов и шеф-поваров, а также зажигательные вечеринки. Кроме того, 3 июня организаторы фестиваля устроят костюмированный карнавал.