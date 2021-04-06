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Встречи с шефами, вкусная еда и карнавал: в Сочи пройдет гастрономический фестиваль Gastreet

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:40

В Сочи с 1 по 5 июня пройдет фестиваль Gastreet — событие, которое объединит в себе всевозможные гастрономические развлечения и эффективные образовательные проекты. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Большая часть мероприятий пройдет на курорте «Красная Поляна». Днем участников фестиваля будут ждать уличный маркет еды, дегустации, семинары экспертов, встречи со звездными шефами и мастер-классы. Всего обещают более 10 площадок, на которых можно будет прокачать скилы в гастрономии, маркетинге и управлении.

В вечерней программе — концерты с участием успешных рестораторов и шеф-поваров, а также зажигательные вечеринки. Кроме того, 3 июня организаторы фестиваля устроят костюмированный карнавал.

В 2020 году перерыв был не только у фестиваля, но и у многих рестораторов. Некоторые из него так и не вернулись. Поэтому в этом году мы пригласили спикеров, которые лучше всех пережили пандемию. Они расскажут о новых инструментах, находках, идеях и нестандартных решениях. Что они делали для того, чтобы пережить застой и вернуться к работе не проигравшими, а победителями. Участников ждут новые стартапы и форматы, которые появились в этом году и, несмотря на пандемию и все кризисные факторы, рвут продажи.
Евгения Суфиянова
Генеральный продюсер фестиваля Gastreet

На территории фестиваля впервые разместят палаточный лагерь — он будет находиться на зеленой поляне на том же уровне, где и основная часть мероприятий. «Гастритик» — еще один лагерь, но для детей. В нем детей будут развлекать экскурсиями, квестами и различными конкурсами.

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