Умер актер Пол Риттер. Он сыграл Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль»

В возрасте 54 лет скончался актер Пол Риттер, известный по ролям Анатолия Дятлова в сериале HBO «Чернобыль» и Элдреда Уорпла в саге о Гарри Поттере. Причиной смерти стал рак мозга, передает The Guardian со ссылкой на его агента.

По словам представителя актера, он умер у себя дома в окружении жены и двух сыновей. Роберт Поппер, автор ситкома «Ужин в пятницу вечером», в котором Риттер сыграл главу семьи, вспоминает актера как «прекрасного, очень прекрасного человека». «Он был добрым, веселым, очень заботливым и величайшим актером, с которым мне когда‑либо довелось работать», — добавил он.

В 2019 году Пол Риттер появился в сериале Крейга Мазина «Чернобыль». Он также сыграл в фильмах «Гарри Потер и Принц-полукровка», «Квант милосердия» и в мини-сериале «Екатерина Великая» в образе Александра Суворова.

В 2006 году он получил британскую театральную премию Лоренса Оливье, а в 2009 году — премию «Тони».