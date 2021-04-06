«Самое безумное кино, что я когда‑либо видел!»: Илон Маск посмотрел «Годзиллу против Конга»

Он также отметил, что картина особо порадует последователей теорий заговоров, ссылаясь на канву повествования. Одна из теорий в фильме гласит, что под землей хранится много неизведанных форм жизни, а сама планета внутри — полая.

По сюжету картины Годзилла вновь появится из океана и нападет на людей как раз в тот момент, когда на грузовом корабле к берегам Японии привезут Конга. Два устрашающих противника встретятся и устроят масштабную битву на суше. Помимо CGI-монстров в фильме можно будет увидеть актеров Милли Бобби Браун, Александера Скарсгорда, Ребекку Холл, Эйсу Гонсалес и Кайла Чандлера.

Премьера фильма на российских киноэкранах состоялась 24 марта и побила постпандемийные рекорды. За вторые выходные в России лента собрала еще 170 млн рублей и преодолела планку в 700 млн рублей, а в мире заработала уже 285 млн долларов. Станислав Зельвенский писал, почему стоит сходить на «Годзиллу против Конга» и вернуть давно забытое ощущение радости от зрелища.