перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер нобелевский лауреат Роберт Манделл. Его называли «отцом евро» 1:53
С Гильермо дель Торо сняли обвинения в плагиате при создании фильма «Форма воды» 0:56
GameofThrones/YouTube «Фаберже» выпустит яйцо к десятилетию «Игры престолов». Оно будет вдохновлено Дейнерис Таргариен
«Фаберже» выпустит яйцо к десятилетию «Игры престолов». Оно будет вдохновлено Дейнерис Таргариен Вчера в 23:46
Харви Вайнштейн хочет пересмотра своего приговора. Он подал апелляцию на решение суда Вчера в 23:01
На станции метро в Петербурге восстановят холодный свет утра, в которое проходило Ледовое побоище Вчера в 22:42
«Кошки», «Эмоджи» и «Артемис Фаул»: пользователи назвали худшие фильмы Вчера в 21:55
ФСИН: Алексея Навального перевели в медсанчасть Вчера в 21:46
stroi.mos.ru Станция МЦД «Каланчевская» станет четвертым крупным вокзалом на Комсомольской площади
Станция МЦД «Каланчевская» станет четвертым крупным вокзалом на Комсомольской площади Вчера в 21:45
В детдоме Барнаула заявили об избиении мальчика воспитательницей. Полиция нарушений не нашла Вчера в 21:16
Сына Тома Хэнкса обвинили в расизме из‑за коллекции мерча с надписью «White Boy Summer» Вчера в 21:01
Проверка «вДудя» на пропаганду наркотиков, советы Маска Роскосмосу и другие новости дня Вчера в 20:28 Дайджест
ВШЭ: российские законы становятся непонятнее. 87 текстов уже читать сложнее, чем труды Канта Вчера в 20:13
«Это безусловно»: Владимир Познер заявил, что вновь приедет в Грузию Вчера в 19:31
The Presidential Press and Information Office Госзащита для силовиков, новые требования для НКО и свое «обнуление»: какие законы подписал Путин
Госзащита для силовиков, новые требования для НКО и свое «обнуление»: какие законы подписал Путин Вчера в 19:08
В инциденте в Суэцком канале ложно обвинили Марву Элселехдар. Она — первая женщина-капитан Египта Вчера в 18:56
Актриса Тэнди Ньютон решила вернуть себе настоящее имя — Тэндиве Вчера в 18:55
В Москве застроят жилыми и офисными домами семь бывших промзон Вчера в 18:29
Посмотрите на световое шоу Genesis с участием 3281 дрона. Это новый мировой рекорд! Вчера в 18:22
Путин подписал закон о контроле властей за просветительской деятельностью Вчера в 18:18
theweeknd/Instagram The Weeknd пожертвует миллион долларов эфиопам, пострадавшим в вооруженном конфликте в Тыграе
The Weeknd пожертвует миллион долларов эфиопам, пострадавшим в вооруженном конфликте в Тыграе Вчера в 17:58
Отключить рекламу

Умер нобелевский лауреат Роберт Манделл. Его называли «отцом евро»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:53

В итальянском регионе Тоскана в возрасте 88 лет скончался знаменитый канадский экономист, лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл. Об этом сообщили Bloomberg и Forbes.

Манделла называли «отцом евро» за то, что он создал теоретическую основу для введения единой валюты на территории Европы. С 1960-х годов он поддерживал идею экономического союза европейских стран.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон. С 1974 года и до своей смерти он был профессором Колумбийского университета.

В течение своей долгой карьеры Манделл сотрудничал с ООН, Международным валютным фондом и Всемирным банком, а также был консультантом правительств США, Канады, Китая и стран Латинской Америки.

В последние годы жизни уроженец города Кингстона в Онтарио жил в Италии. Долгое время он прожил в США — он учился в Вашингтонском университете и МИТ, а позднее преподавал в Стэнфорде и Чикаго.

Именем Манделла, а также его коллеги Маркуса Флеминга названа макроэкономическая модель открытой экономики для малых стран, таких как Бельгия и Швейцарии. Она известна в экономической науке как «модель Манделла-Флеминга».

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
ужасы
Ученик экзорциста
Гай Пирс в роли священника-хипстера
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить