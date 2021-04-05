«Кошки», «Эмоджи» и «Артемис Фаул»: пользователи назвали худшие фильмы

Пользователь Reddit под ником Astroboyosh попросил других юзеров назвать фильмы, которые они оценили бы на 0 баллов из 10. Приводим 10 самых популярных ответов с обоснованиями пользователей.

«Единственное, что они взяли из книг, — это названия и имена некоторых персонажей. Буквально все остальное было полностью придумано, не имеет ничего общего с сюжетом книг и показано так, что покажется высокомерным пятилетнему ребенку». — u/Time-Traveller

«Даже автор книг о Перси Джексоне Рик Риордан описал картины как „дело всей его жизни, пропущенное через мясорубку“». — u/Book-Dragon-124

«Это не шутка, и я не пытаюсь быть смешным. Это действительно единственный фильм, на котором я заснул». — u/celerypizza

«На самом деле, я забыл о существовании этого фильма. Хотел бы я этого не делать». — u/darmani28

«Для тех, кто не в курсе, Адаму Сэндлеру удалось выиграть одновременно в номинациях „Худший актер“ и „Худшая актриса“». — u/Stopman

— «Как ярый фанат „Ким Пять-с-плюсом“ говорю, что это отстой. Даже если вы не знаете КП, это все равно ужасно». — u/pink_wraith

«Мы с друзьями ходили смотреть „Кошек“, вооружившись алкоголем, и неплохо пошутили, весело провели время, безжалостно издеваясь над картиной (мы были единственными в кинотеатре, поэтому могли кричать сколько угодно).

Все еще немного схожу с ума от мысли, что это был последний фильм, который я посмотрел в кинотеатре до начала пандемии». — u/Iximaz

«С.Дарко» (2009, США), IMDb: 3,6