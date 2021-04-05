«Кошки», «Эмоджи» и «Артемис Фаул»: пользователи назвали худшие фильмы

Пользователь Reddit под ником Astroboyosh попросил других юзеров назвать фильмы, которые они оценили бы на 0 баллов из 10. Приводим 10 самых популярных ответов с обоснованиями пользователей.
«Артемис Фаул» (2020, США), IMDb: 4,2
«Единственное, что они взяли из книг, — это названия и имена некоторых персонажей. Буквально все остальное было полностью придумано, не имеет ничего общего с сюжетом книг и показано так, что покажется высокомерным пятилетнему ребенку». — u/Time-Traveller
Фильмы о Перси Джексоне (2010, 2013, США), IMDb: 5,8; 5,9
«Даже автор книг о Перси Джексоне Рик Риордан описал картины как „дело всей его жизни, пропущенное через мясорубку“». — u/Book-Dragon-124
«Эмоджи фильм» (2017, США), IMDb: 3,3
«Я никогда не смотрел что‑то настолько бездушное». — u/FluorescentSpork
«Это не шутка, и я не пытаюсь быть смешным. Это действительно единственный фильм, на котором я заснул». — u/celerypizza
«Драконий жемчуг: Эволюция» (2009, США), IMDb: 2,5
«На самом деле, я забыл о существовании этого фильма. Хотел бы я этого не делать». — u/darmani28
«Хватит напоминать об этом, пожалуйста». — u/bow__pro
«Такие разные близнецы» (2011, США), IMDb: 3,3
«Для тех, кто не в курсе, Адаму Сэндлеру удалось выиграть одновременно в номинациях „Худший актер“ и „Худшая актриса“». — u/Stopman
«Ким Пять-с-плюсом» (2019, США), IMDb: 3,6
— «Как ярый фанат „Ким Пять-с-плюсом“ говорю, что это отстой. Даже если вы не знаете КП, это все равно ужасно». — u/pink_wraith
«Дрянные девчонки-2» (2011, США), IMDb: 4,1
«Просто размытая дерьмовая версия оригинала». — u/mini_nim
«Кошки» (2019, Великобритания, США), IMDb: 2,8
«Мы с друзьями ходили смотреть „Кошек“, вооружившись алкоголем, и неплохо пошутили, весело провели время, безжалостно издеваясь над картиной (мы были единственными в кинотеатре, поэтому могли кричать сколько угодно).
Все еще немного схожу с ума от мысли, что это был последний фильм, который я посмотрел в кинотеатре до начала пандемии». — u/Iximaz
«С.Дарко» (2009, США), IMDb: 3,6
— «Я довольно редко выключаю фильм, после того как решаюсь его посмотреть. Но, мне кажется, я успел выдержать 20 минут „С.Дарко“, прежде чем мне пришлось закончить этот эксперимент». — u/OkamaGamesphere9
«Повелитель стихий» (2010, США), IMDb: 4
«В Ба-Синг-Се (столица Царства Земли во вселенной „Аватара“. — Прим. ред.) нет фильмов». — u/HeavyMetalForever1