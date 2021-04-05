перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Харви Вайнштейн хочет пересмотра своего приговора. Он подал апелляцию на решение суда 23:01
На станции метро в Петербурге восстановят холодный свет утра, в которое проходило Ледовое побоище 22:42
«Кошки», «Эмоджи» и «Артемис Фаул»: пользователи назвали худшие фильмы 21:55
ФСИН: Алексея Навального перевели в медсанчасть Обновлено в 21:46
stroi.mos.ru Станция МЦД «Каланчевская» станет четвертым крупным вокзалом на Комсомольской площади
Станция МЦД «Каланчевская» станет четвертым крупным вокзалом на Комсомольской площади 21:45
В детдоме Барнаула заявили об избиении мальчика воспитательницей. Полиция нарушений не нашла 21:16
Сына Тома Хэнкса обвинили в расизме из‑за коллекции мерча с надписью «White Boy Summer» 21:01
Проверка «вДудя» на пропаганду наркотиков, советы Маска Роскосмосу и другие новости дня 20:28 Дайджест
ВШЭ: российские законы становятся непонятнее. 87 текстов уже читать сложнее, чем труды Канта 20:13
«Это безусловно»: Владимир Познер заявил, что вновь приедет в Грузию 19:31
The Presidential Press and Information Office Госзащита для силовиков, новые требования для НКО и свое «обнуление»: какие законы подписал Путин
Госзащита для силовиков, новые требования для НКО и свое «обнуление»: какие законы подписал Путин 19:08
В инциденте в Суэцком канале ложно обвинили Марву Элселехдар. Она — первая женщина-капитан Египта 18:56
Актриса Тэнди Ньютон решила вернуть себе настоящее имя — Тэндиве 18:55
В Москве застроят жилыми и офисными домами семь бывших промзон 18:29
Посмотрите на световое шоу Genesis с участием 3281 дрона. Это новый мировой рекорд! 18:22
Путин подписал закон о контроле властей за просветительской деятельностью 18:18
theweeknd/Instagram The Weeknd пожертвует миллион долларов эфиопам, пострадавшим в вооруженном конфликте в Тыграе
The Weeknd пожертвует миллион долларов эфиопам, пострадавшим в вооруженном конфликте в Тыграе 17:58
В Дубае задержали группу женщин за обнаженную съемку на балконе. Организатор фотосессии — россиянин 17:56
Том Хиддлстон изменяет реальность в новом трейлере сериала «Локи» 17:53
Ученые: воздух в Москве стал вдвое чище во время карантина 17:19
Отключить рекламу

«Кошки», «Эмоджи» и «Артемис Фаул»: пользователи назвали худшие фильмы

Семён Гудошников
Сегодня в 21:55

Пользователь Reddit под ником Astroboyosh попросил других юзеров назвать фильмы, которые они оценили бы на 0 баллов из 10. Приводим 10 самых популярных ответов с обоснованиями пользователей.

«Артемис Фаул» (2020, США), IMDb: 4,2

© WDSSPR/Afisha.ru

«Единственное, что они взяли из книг, — это названия и имена некоторых персонажей. Буквально все остальное было полностью придумано, не имеет ничего общего с сюжетом книг и показано так, что покажется высокомерным пятилетнему ребенку». — u/Time-Traveller

Фильмы о Перси Джексоне (2010, 2013, США), IMDb: 5,8; 5,9

© 20th Century Fox/afisha.ru

«Даже автор книг о Перси Джексоне Рик Риордан описал картины как „дело всей его жизни, пропущенное через мясорубку“». — u/Book-Dragon-124

«Эмоджи фильм» (2017, США), IMDb: 3,3

© afisha.ru

«Я никогда не смотрел что‑то настолько бездушное». — u/FluorescentSpork

«Это не шутка, и я не пытаюсь быть смешным. Это действительно единственный фильм, на котором я заснул». — u/celerypizza

«Драконий жемчуг: Эволюция» (2009, США), IMDb: 2,5

© Пользователь Мейржан Амангелдиев/afisha.ru

«На самом деле, я забыл о существовании этого фильма. Хотел бы я этого не делать». — u/darmani28

«Хватит напоминать об этом, пожалуйста». — u/bow__pro

«Такие разные близнецы» (2011, США), IMDb: 3,3

© Пользователь valery ovchinnikov/afisha.ru

«Для тех, кто не в курсе, Адаму Сэндлеру удалось выиграть одновременно в номинациях „Худший актер“ и „Худшая актриса“». — u/Stopman

«Ким Пять-с-плюсом» (2019, США), IMDb: 3,6

© Кадр из фильма

— «Как ярый фанат „Ким Пять-с-плюсом“ говорю, что это отстой. Даже если вы не знаете КП, это все равно ужасно». — u/pink_wraith

«Дрянные девчонки-2» (2011, США), IMDb: 4,1

© Пользовательница Вера Бушуева/afisha.ru

«Просто размытая дерьмовая версия оригинала». — u/mini_nim

«Кошки» (2019, Великобритания, США), IMDb: 2,8

© «Юниверсал Россия»/afisha.ru

«Мы с друзьями ходили смотреть „Кошек“, вооружившись алкоголем, и неплохо пошутили, весело провели время, безжалостно издеваясь над картиной (мы были единственными в кинотеатре, поэтому могли кричать сколько угодно).

Все еще немного схожу с ума от мысли, что это был последний фильм, который я посмотрел в кинотеатре до начала пандемии». — u/Iximaz

«С.Дарко» (2009, США), IMDb: 3,6

© 20th Century Fox/afisha.ru

— «Я довольно редко выключаю фильм, после того как решаюсь его посмотреть. Но, мне кажется, я успел выдержать 20 минут „С.Дарко“, прежде чем мне пришлось закончить этот эксперимент». — u/OkamaGamesphere9

«Повелитель стихий» (2010, США), IMDb: 4

© Пользователь Leo Sam/afisha.ru

«В Ба-Синг-Се (столица Царства Земли во вселенной „Аватара“. — Прим. ред.) нет фильмов». — u/HeavyMetalForever1

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера

Другие материалы по темам

Люди
Адам Сэндлер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить