Такая инициатива появилась на фоне обострения психологических проблем во время пандемии коронавируса. Авторы идеи пригласят психологов, блогеров и артистов, с которыми участники проекта смогут поделиться эмоциями. Организаторам важно, чтобы люди поняли, что переживать трудности — нормально.

Соцсеть инстаграм запустит в России онлайн-шоу «Что же это было?», посвященное ментальному здоровью. Первым партнером стал благотворительный фонд «Шалаш». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.

Шоу будет проходить в формате прямых эфиров начиная с 7 апреля — Всемирного дня здоровья. Первый Live Room пройдет в 20.00 в аккаунте «Шалаша».

В дебютном выпуске спикерами станут актриса Ян Гэ и Виктория Чуманова, более известная как Чума Вечеринка. Девушки расскажут о сложностях, с которыми сталкиваются, и обсудят тему зависимости от чужого мнения. Экспертом станет клинический психолог и менеджер проектов Центра «Перекресток» Маша Кац.

Ютьюб-знаменитости Катя Адушкина и Катя Клэп поговорят о том, «как продолжать верить в себя, если вокруг говорят, что у тебя не получится?». К ним присоединится аспирантка ВШЭ, психолог и гештальт-терапевт Полина Егорова.

Мари Сенн и Сабрина Багирова продолжат проект рассуждением на тему: «Как понять, чего хотим мы, когда другие думают, что знают лучше?». С профессиональной стороны выступит психолог, системный семейный психотерапевт, преподаватель магистратуры ВШЭ, член Общества семейных консультантов и психотерапевтов Марина Травкова.

В заключительном выпуске певица Монеточка и инфлюэнсер Лера Любарская обсудят последствия агрессии и «злых слов» в адрес окружающих. Эксперт – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, руководитель психологической службы РАНХиГС Кирилл Хломов.

«Нам кажется невероятно важным, что о ментальном здоровье вместе с фондом „Шалаш“ и инстаграмом будут говорить популярные артисты и инфлюэнсеры. Трудности, с которыми сталкиваются молодые люди в интернете и обычной жизни, вызывают целый спектр сложных переживаний. Наша задача показать этим ребятам, что они не одни и есть способы с этим справляться», — заявила директор «Шалаша» и социальный психолог Лиля Брайнис.