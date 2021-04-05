перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Велогонщика из Швейцарии дисквалифицировали за выкинутую в неположенном месте бутылку 16:20
Путин подписал закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов 16:07
«Артдокфест» отказался от показа в Москве фильма про чеченского гея после угроз 15:23
chumavecherinka/Instagram Инстаграм запустит шоу о ментальном здоровье. В гостях — Монеточка, Катя Клэп, Чума Вечеринка
Инстаграм запустит шоу о ментальном здоровье. В гостях — Монеточка, Катя Клэп, Чума Вечеринка 15:09
Как звучали бы новые треки Nirvana, The Doors и Джими Хендрикса? На это попробовал ответить ИИ 14:29
Четверть россиян ведут раздельный бюджет в путешествиях 14:19
LinkedIn отправил всех сотрудников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием 14:15
Netflix заработал в России больше 450 млн рублей в 2020 году 13:28
Rotten Tomatoes TV/YouTube Опустевшие помещения в тизере финального сезона «Ходячих мертвецов»
Опустевшие помещения в тизере финального сезона «Ходячих мертвецов» 12:14
Ассоциация туроператоров: Европа откроется для россиян к осени 2021 года 12:08
Джастин Бибер неожиданно выпустил EP «Freedom» 11:42
В России выявили 8646 новых случаев коронавируса 11:15
LG объявила об уходе с рынка смартфонов 11:09
rupixen.com/Unsplash Просроченная задолженность россиян по кредитам за год выросла на 22%
Просроченная задолженность россиян по кредитам за год выросла на 22% 10:37
Роскомнадзор продлил срок замедления Twitter до 15 мая 10:15
Чедвик Боузман, Виола Дэвис и Марк Руффало: названы лауреаты премии Гильдии актеров 10:02
Протодиакону Андрею Кураеву, которому грозит лишение сана, дали время «вернуться на путь Церкви» 9:49
Лига безопасного интернета попросила МВД проверить одно из интервью Дудя на пропаганду наркотиков 8:57
catteranyc/Instagram В сети появилась метал-группа Cattera, в которой за вокал отвечает кот по кличке Руп
В сети появилась метал-группа Cattera, в которой за вокал отвечает кот по кличке Руп Вчера в 20:36
В Бразилии вступил в силу запрет на татуировки и пирсинг для домашних животных Вчера в 19:47
Отключить рекламу

Инстаграм запустит шоу о ментальном здоровье. В гостях — Монеточка, Катя Клэп, Чума Вечеринка

Виктория Шанина
Сегодня в 15:09

Соцсеть инстаграм запустит в России онлайн-шоу «Что же это было?», посвященное ментальному здоровью. Первым партнером стал благотворительный фонд «Шалаш». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.

Такая инициатива появилась на фоне обострения психологических проблем во время пандемии коронавируса. Авторы идеи пригласят психологов, блогеров и артистов, с которыми участники проекта смогут поделиться эмоциями. Организаторам важно, чтобы люди поняли, что переживать трудности — нормально.

Шоу будет проходить в формате прямых эфиров начиная с 7 апреля — Всемирного дня здоровья. Первый Live Room пройдет в 20.00 в аккаунте «Шалаша».

В дебютном выпуске спикерами станут актриса Ян Гэ и Виктория Чуманова, более известная как Чума Вечеринка. Девушки расскажут о сложностях, с которыми сталкиваются, и обсудят тему зависимости от чужого мнения. Экспертом станет клинический психолог и менеджер проектов Центра «Перекресток» Маша Кац.

Ютьюб-знаменитости Катя Адушкина и Катя Клэп поговорят о том, «как продолжать верить в себя, если вокруг говорят, что у тебя не получится?». К ним присоединится аспирантка ВШЭ, психолог и гештальт-терапевт Полина Егорова.

Мари Сенн и Сабрина Багирова продолжат проект рассуждением на тему: «Как понять, чего хотим мы, когда другие думают, что знают лучше?». С профессиональной стороны выступит психолог, системный семейный психотерапевт, преподаватель магистратуры ВШЭ, член Общества семейных консультантов и психотерапевтов Марина Травкова.

В заключительном выпуске певица Монеточка и инфлюэнсер Лера Любарская обсудят последствия агрессии и «злых слов» в адрес окружающих. Эксперт – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, руководитель психологической службы РАНХиГС Кирилл Хломов.

«Нам кажется невероятно важным, что о ментальном здоровье вместе с фондом „Шалаш“ и инстаграмом будут говорить популярные артисты и инфлюэнсеры. Трудности, с которыми сталкиваются молодые люди в интернете и обычной жизни, вызывают целый спектр сложных переживаний. Наша задача показать этим ребятам, что они не одни и есть способы с этим справляться», — заявила директор «Шалаша» и социальный психолог Лиля Брайнис.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера

Другие материалы по темам

Теги
РАНХиГС
ВШЭ
Люди
Катя Клэп
Мари Сенн
Полина Егорова
Ян Гэ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить