LinkedIn отправил всех сотрудников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием

Компания LinkedIn отправила всех своих сотрудников с 5 апреля в оплачиваемый недельный отпуск, чтобы не допустить среди них выгорания. Об этом CNN рассказала глава отдела персонала Теуила Хэнсон.

На рабочих местах остались только ключевые члены компании, у которых будет возможность запланировать отдых на другие даты. Сейчас в LinkedIn трудится 15 900 человек. Хэнсон отметила, что из‑за пандемии прошлым летом сотрудникам пришлось особенно тяжело.

«Мы хотели убедиться, что можем предложить нашей команде что‑то по-настоящему полезное, и мы считаем, что сейчас наиболее ценным является возможность для коллективного отдыха», — сказала она.

Ранее LinkedIn в рамках борьбы с выгоранием на удаленке ввела для работников «дни без встреч» — без видеоконференций в зуме.