перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Велогонщика из Швейцарии дисквалифицировали за выкинутую в неположенном месте бутылку 16:20
Путин подписал закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов 16:07
«Артдокфест» отказался от показа в Москве фильма про чеченского гея после угроз 15:23
chumavecherinka/Instagram Инстаграм запустит шоу о ментальном здоровье. В гостях — Монеточка, Катя Клэп, Чума Вечеринка
Инстаграм запустит шоу о ментальном здоровье. В гостях — Монеточка, Катя Клэп, Чума Вечеринка 15:09
Как звучали бы новые треки Nirvana, The Doors и Джими Хендрикса? На это попробовал ответить ИИ 14:29
Четверть россиян ведут раздельный бюджет в путешествиях 14:19
LinkedIn отправил всех сотрудников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием 14:15
Netflix заработал в России больше 450 млн рублей в 2020 году 13:28
Rotten Tomatoes TV/YouTube Опустевшие помещения в тизере финального сезона «Ходячих мертвецов»
Опустевшие помещения в тизере финального сезона «Ходячих мертвецов» 12:14
Ассоциация туроператоров: Европа откроется для россиян к осени 2021 года 12:08
Джастин Бибер неожиданно выпустил EP «Freedom» 11:42
В России выявили 8646 новых случаев коронавируса 11:15
LG объявила об уходе с рынка смартфонов 11:09
rupixen.com/Unsplash Просроченная задолженность россиян по кредитам за год выросла на 22%
Просроченная задолженность россиян по кредитам за год выросла на 22% 10:37
Роскомнадзор продлил срок замедления Twitter до 15 мая 10:15
Чедвик Боузман, Виола Дэвис и Марк Руффало: названы лауреаты премии Гильдии актеров 10:02
Протодиакону Андрею Кураеву, которому грозит лишение сана, дали время «вернуться на путь Церкви» 9:49
Лига безопасного интернета попросила МВД проверить одно из интервью Дудя на пропаганду наркотиков 8:57
catteranyc/Instagram В сети появилась метал-группа Cattera, в которой за вокал отвечает кот по кличке Руп
В сети появилась метал-группа Cattera, в которой за вокал отвечает кот по кличке Руп Вчера в 20:36
В Бразилии вступил в силу запрет на татуировки и пирсинг для домашних животных Вчера в 19:47
Отключить рекламу

LinkedIn отправил всех сотрудников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:15

Компания LinkedIn отправила всех своих сотрудников с 5 апреля в оплачиваемый недельный отпуск, чтобы не допустить среди них выгорания. Об этом CNN рассказала глава отдела персонала Теуила Хэнсон.

На рабочих местах остались только ключевые члены компании, у которых будет возможность запланировать отдых на другие даты. Сейчас в LinkedIn трудится 15 900 человек. Хэнсон отметила, что из‑за пандемии прошлым летом сотрудникам пришлось особенно тяжело.

«Мы хотели убедиться, что можем предложить нашей команде что‑то по-настоящему полезное, и мы считаем, что сейчас наиболее ценным является возможность для коллективного отдыха», — сказала она.

Ранее LinkedIn в рамках борьбы с выгоранием на удаленке ввела для работников «дни без встреч» — без видеоконференций в зуме.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера

Другие материалы по темам

Теги
CNN
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить