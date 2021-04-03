Умер один из создателей ВШЭ профессор Любимов

Умер заслуженный профессор Высшей школы экономики и один из ее создателей Лев Любимов. Об этом сообщается на сайте вуза.

Любимову было 84 года. В ВШЭ пообещали сообщить о дате и времени прощания с профессором.

Лев Любимов родился в 1936 году в Рязани. После окончания Рязанского государственного педагогического университета поступил в аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. С 2003 года он заведовал кафедрой макроэкономического анализа ВШЭ, а с 2006 года — научно-учебной лабораторией макроэкономического анализа университета.