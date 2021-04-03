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Президент наградил депутата Леонида Слуцкого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:45

Владимир Путин наградил председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщил Daily Storm.

Слуцкого отметили за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Парламентарий входит в состав Госдумы на протяжении уже пяти созывов. Кроме того, с 2000 года он выступает замруководителя федерации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ.

Ранее Слуцкий уже получал государственные награды. У него уже есть орден Дружбы, орден «За верность долгу» и орден Александра Невского. Нынешняя награда станет первой после скандала с харрасментом, в центре которого оказался депутат в 2018 году.

Тогда три журналистки — Екатерина Котрикадзе из RTVI, Фарида Рустамова из Русской службы Би-би-си и продюсер «Дождя» Дарья Жук — пожаловались на сексуальные домогательства со стороны парламентария. Слуцкий пытался отрицать обвинения.

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