Президент наградил депутата Леонида Слуцкого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщил Daily Storm.

Слуцкого отметили за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Парламентарий входит в состав Госдумы на протяжении уже пяти созывов. Кроме того, с 2000 года он выступает замруководителя федерации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ.

Ранее Слуцкий уже получал государственные награды. У него уже есть орден Дружбы, орден «За верность долгу» и орден Александра Невского. Нынешняя награда станет первой после скандала с харрасментом, в центре которого оказался депутат в 2018 году.

Тогда три журналистки — Екатерина Котрикадзе из RTVI, Фарида Рустамова из Русской службы Би-би-си и продюсер «Дождя» Дарья Жук — пожаловались на сексуальные домогательства со стороны парламентария. Слуцкий пытался отрицать обвинения.