«Look at Me»: в сети появились неопубликованные кадры Джона Леннона и Йоко Оно

В ютьюб-канале Джона Леннона появилось видео, смонтированное из фрагментов редкой домашней съемки музыканта и Йоко Оно. Прежде эти кадры никто не видел.
Съемки проходили в доме Леннона в пригороде Лондона в 1968 году. На кадрах можно увидеть, как Леннон играет на акустической гитаре, гладит кошку, разговаривает с Йоко Оно у бассейна, а потом крепко целует ее. Также показано, как пара работает над своими короткометражными фильмами.
Ролик сопровождает перемикшированная версия песни Леннона «Look at Me» с его дебютного сольного альбома «John Lennon / Plastic Ono Band».
Клип с редкими кадрами приурочен к выходу коллекционного переиздания «John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection». Релиз намечен на 16 апреля. В переиздание войдут восемь дисков, на которых будут десятки ранее не издававшихся демо-записей, а также перемикшированные треки с оригинального альбома.