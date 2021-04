«Look at Me»: в сети появились неопубликованные кадры Джона Леннона и Йоко Оно

Ролик сопровождает перемикшированная версия песни Леннона «Look at Me» с его дебютного сольного альбома «John Lennon / Plastic Ono Band».

Клип с редкими кадрами приурочен к выходу коллекционного переиздания «John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection». Релиз намечен на 16 апреля. В переиздание войдут восемь дисков, на которых будут десятки ранее не издававшихся демо-записей, а также перемикшированные треки с оригинального альбома.