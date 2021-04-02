«Look at Me»: в сети появились неопубликованные кадры Джона Леннона и Йоко Оно

В ютьюб-канале Джона Леннона появилось видео, смонтированное из фрагментов редкой домашней съемки музыканта и Йоко Оно. Прежде эти кадры никто не видел.

Съемки проходили в доме Леннона в пригороде Лондона в 1968 году. На кадрах можно увидеть, как Леннон играет на акустической гитаре, гладит кошку, разговаривает с Йоко Оно у бассейна, а потом крепко целует ее. Также показано, как пара работает над своими короткометражными фильмами.