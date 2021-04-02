Музыкант Брайан Мэй написал научную работу об астероиде Дидим

Гитарист легендарной британской рок-группы Queen Брайан Мэй стал соавтором научной работы, посвященной околоземному астероиду Дидим. Статья о небесном теле появилась в журнале Icarus и на сайте ScienceDirect.

Ее написала группа ученых из Франции, США, Греции и Великобритании. Мэй принял в работе участие как член Лондонской стереоскопической компании. Музыкант имеет образование астрофизика и степень доктора наук.

В ходе исследования специалисты построили трехмерную модель астероида и воссоздали процесс его вращения и распада. Ученые обнаружили причину, по которой Дидим не распадается в космосе так же, как другие подобные объекты.

По словам авторов статьи, от распада астероид удерживают центробежные силы. Они возникают из‑за очень быстрого вращения Дидима — он совершает полный оборот всего за 2,3 часа. «Сцепление действует словно клей», — пояснил коллега Мэя Юнь Чжан.

Ранее Брайан Мэй представил духи Save Me, названные в честь популярной песни Queen. Они пахнут «сандалом и барсуком» и напоминают, по мнению гитариста, о британской глубинке.