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В Новосибирской области будут судить шестилетнюю девочку. С нее хотят взыскать долги умершей матери

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:06

В Новосибирской области суд рассмотрит дело против шестилетней Полины Шевелевой. С девочки могут взыскать долги за теплоснабжение, которые остались после смерти ее матери. Об этом сообщила «Тайга.инфо».

Иск против ребенка подала Сибирская теплоэнергетическая компания. Ей умершая в 2016 году от осложнений гриппа мать Полины задолжала 26 тыс. рублей. Заседание по делу назначили на 2 апреля, однако затем перенесли, чтобы сторона защиты смогла ознакомиться с документами.

Денег на профессионального адвоката у семьи девочки нет, поэтому интересы Полины в суде будет представлять ее дядя Роман. Он обращался за помощью к детскому омбудсмену Надежде Болтенко и районному прокурору, но те не ответили на запросы мужчины.

«Я не мог оставить эту ситуацию без движения, потому что я считаю, что это несправедливо. Ребенок и так потерял дорогого для себя, близкого человека. Просто по-человечески я должен был заступиться за свою племянницу», — заявил Роман Шевелев.

Зимой в Колыванском районном суде прошло предварительное заседание по делу Полины. «Судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: „А кто такая Полина Павловна?“ А Полине Павловне шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так?» — рассказала бабушка ответчицы.

По словам родственников, Полина не бывает в квартире, за теплоснабжение которой не заплатила ее мать. После смерти родительницы девочка живет с отцом — он унаследовал жилье бывшей супруги наряду с Полиной и ее бабушкой, но живет в другом месте.

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