Рэперка Bhad Bhabie побила рекорд на OnlyFans. Она заработала миллион долларов за шесть часов

Фото с подтверждением она выложила у себя в инстаграме. Судя по нему, она заработала чуть больше миллиона долларов, из которых 757,5 тыс. составляют купленные на ее профиль подписки, 5502 доллара — так называемые чаевые. Еще 267,6 тыс. она получила за платные сообщения.

Американская рэп-артистка и интернет-знаменитость Bhad Bhabie (настоящее имя Даниэлла Бреголи) заявила, что заработала больше миллиона долларов всего за 6 часов после регистрации на OnlyFans.

Месячная подписка на онлифанс-профиль Бреголи стоит 24 доллара. В нее также входит общение с девушкой через сообщения на платформе.

23 марта Bhad Bhabie исполнилось 18 лет. «С этого дня я могу делать все что захочу», — написала исполнительница в свой день рождения.

Предыдущая рекордсменка OnlyFans Белла Торн собрала более одного миллиона долларов за первые 24 часа после регистрации в августе 2020 года.

Создатели OnlyFans получают 80% дохода от пожертвований пользователей, включая подписки, платные сообщения и чаевые. В настоящее время максимальная сумма чаевых составляет 100 долларов для новых участников и 200 долларов для тех, кто сидит на платформе более четырех месяцев. Пользователи могут тратить до 500 долларов в день, кроме тех, кто не успел запятнать свою репутацию за долгое время.

Два года назад 16-летняя Даниэлла Бреголи в гости к «Афише» и угадывала треки Lil Yachty и Cardi B за 10 секунд. Посмотрите, как это было.