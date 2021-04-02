Рейв в храме перед апокалипсисом в клипе Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна»

В начале ролика люди узнают, что на планету надвигается астероид. В ожидании апокалипсиса Моргенштерн и DJ Smash в образе католических священников устраивают вечеринку в храме, чтобы скрасить последние минуты жизни прихожан.

Моргенштерн и DJ Smash выпустили новую версию танцевального хита нулевых «Новая волна». Вместе с треком вышел и клип, в котором артисты устраивают рейв в храме перед концом света.

«Я рос на этой Волне, а теперь вы будете рости на Новой Волне», — написал Моргенштерн в своем инстаграме. Он отметил, что танцевал под эту песню, когда ему было 10 лет (трек вышел в 2008 году), и никогда бы не подумал, что сможет подарить ей вторую жизнь.

Ролик начинается с дисклеймера — исполнители уточняют, что видео носит развлекательный характер и они не хотели им задеть ничьих чувств.

«Мы не употребляем и не пропагандируем употребление психотропных веществ. Присутствуют ненормативная лексика и сцены сексуального характера. Строго 18+. Все персонажи вымышлены, и действие происходит в параллельной вселенной, не воспринимайте все всерьез», — говорится в предупреждении.