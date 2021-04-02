В США нашли древние монеты, которые могут открыть тайну исчезновения одного из самых опасных пиратов

Монеты, которые историк-любитель Джим Бейли находит с 2010 года в разных местах Новой Англии, могут помочь раскрыть тайну одного из самых разыскиваемых преступников мира в XVII веке — пирата Генри Эвери. Об этом пишет Associated Press.

7 сентября 1695 года управляемый Эвери пиратский корабль «Фэнси» устроил засаду и захватил судно «Ганг-и-Савай» индийского императора Аурангзеба. На борту находились не только вернувшиеся из паломничества прихожане, но и золото с серебром на десятки миллионов долларов. Ограбление называют одним из самых жестоких и одновременно прибыльных в мире. В разных исторических источниках говорится, что перед бегством в убежище пиратов на Багамах банда Эвери несколько дней пытала и убивала мужчин и насиловала женщин на индийском корабле.

Слухи об их преступлениях дошли до Вильгельма III. На английского короля оказывали давление Индия и торговый гигант Ост-Индская компания, требующие разобраться в случившемся и наказать преступника. Вскоре он назначил за голову пирата крупное вознаграждение, а члены команды Эвери стали первыми людьми во всемирном розыске. До сих пор историкам было известно только то, что в 1696 году Эвери уплыл в Ирландию, а дальше его след простыл.

В начале 2010-х американский археолог-любитель Джим Бейли нашел на фруктовой ферме в Мидлтауне старые колониальные монеты, пряжку для обуви XVIII века и несколько круглых мушкетных пуль. Следующей его находкой стала серебряная монета размером с десять центов, и, на первый взгляд, не такая уж и ценная. Мужчина полагал, что ее отчеканили в Испании или в британской колонии Массачусетс-Бэй, пока не увидел на ней слова на арабском языке. «Я подумал: „Боже мой“», — описывает он впечатления от найденного.

Экспертиза заключила, что редкую монету действительно отчеканили в 1693 году в Йемене. Но после этого открытия Бейли стал задаваться новыми вопросами: как монета с такой датировкой оказалась в Северной Америке, если американские колонисты начали торговать на Ближнем Востоке только спустя несколько десятилетий? С того момента исследователи нашли еще 15 арабских монет в Массачусетсе, Род-Айленде, Коннектикуте и Северной Каролине. В последней, насколько известно, люди Генри Эвери первыми высадились на берег.

Историки предложили несколько версий судьбы пирата. Первая — Эвери приплыл в американские колонии, где обосновался и тратил награбленное. Вторая — он добрался до Новой Англии и стал выдавать себя за работорговца. По словам Бейли, по пути на Багамы он специально остановился на французском острове Реюньон и купил несколько темнокожих пленников, чтобы быть похожим на торговца рабами.

Согласно неподтвержденным источникам, пираты поменяли «Фэнси» на корабль «Морской цветок» и плыли на нем вдоль восточного побережья США. В 1696 году корабль с 50 рабами на борту причалил к городу Ньюпорт, крупному центру работорговли в Северной Америке. К этой версии также склоняется археолог из Коннектикута Сара Спортман, сравнивая действия Эвери с современным отмыванием денег.

Историки высоко оценили проделанную работу энтузиаста Джима Бейли, а сам он пообещал продолжать поиски. «Меня всегда привлекал азарт охоты, но только не деньги. Единственное, что может быть лучше самой находки, — это давно забытые истории, стоящие за ними», — сказал он.