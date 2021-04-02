Разработчику «Спутника V» выдали патент на вакцину от коронавируса в виде капель в нос

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавший «Спутник V», получил патент на вакцину против коронавируса в виде капель в нос. Об этом сообщил РИА «Новости» директор центра Александр Гинцбург.

Он заявил, что доклинические испытания назальной вакцины уже начались. Преимуществами такой формы вакцинации станут отсутствие головной боли и повышения температуры, которые наблюдается при введении препарата внутримышечно.

По мнению Гинцбурга, преодолеть пандемию коронавируса к осени этого года не удастся, но вакцинация поможет сделать процесс распространения вируса в России управляемым.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова говорила, что назальная версия «Спутника V» будет двухкомпонентной и со спреем, а ставить ее смогут только в врачи.