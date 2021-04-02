Умер заслуженный мастер спорта СССР по футболу Валентин Афонин

Скончался мастер спорта СССР, футболист Валентин Николаевич Афонин . Защитнику сборной, игроку команды ЦСКА и тренеру был 81 год. О его смерти сообщила пресс-служба футбольного клуба в твиттере.

#ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Николаевича Афонина 🕯 pic.twitter.com/DAAFlD5yWa

Валентин Афонин играл за ростовский СКА, а в составе московского ЦСКА стал чемпионом СССР в 1970 году. Футболист также выступал за сборную и участвовал в чемпионатах мира в 1966 и 1970 годах.

После завершения игровой карьеры спортсмен начал заниматься тренерской деятельностью. Он работал в командах ГСВГ, СКА и «Сокол» (Москва). С 2001 года Афонин был директором детской спортивной школы «Приалит» в городе Реутове.