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В России изменили правила сдачи экзамена на права. «Площадку» убрали, маршруты сделали неизвестными

Семён Гудошников
Сегодня в 10:55

С 1 апреля в России начинают действовать новые правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом пишет РБК со ссылкой на административный регламент МВД и постановление правительства.

Теперь экзамен будет проходить в два этапа — теория и вождение в городе. «Площадка» исчезнет, но часть ее элементов останется. Заезд в бокс, параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве и «горку» нужно будет выполнять на закрытой площадке, а затем сразу выезжать в город на вождение.

Маршрут в городе каждый раз будет меняться — его будет определять экзаменатор во время движения. Раньше у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД был утвержденный маршрут, теперь будет установлен только список улиц, на которых можно проводить экзамен.

Ошибки будут разделены на группы по одному, двум и трем штрафным баллам. В отдельный блок будут вынесены грубые ошибки, за совершение которых экзамен сразу приостановят. К ним относятся, к примеру, непристегнутый ремень безопасности или разговор по мобильному телефону. Также экзамен будет провален, если набрать пять и более штрафных баллов.

Комиссии, которые рассматривают жалобы на результат экзамена, теперь будут просматривать видеозаписи, сделанные во время испытаний. Съемки для этого будут храниться 30 дней.

Желающему получить права больше не придется заполнять и распечатывать заявление — этим займется сотрудник ГИБДД. Чтобы быть допущенным до экзамена, нужно будет лишь предоставить документы, проверить заявление и поставить подпись.

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