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Украина предложила включить борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:50

Власти Украины предложили ЮНЕСКО включить борщ в список Всемирного нематериального наследия. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова.

Она рассказала, что досье для номинации «Культура приготовления украинского борща» отправлено в Париж для рассмотрения. Это событие, по словам Джеппаровой, стало «важным процедурным шагом» для продвижения борща на международном уровне.

Знаменитый суп замглавы МИД назвала «непревзойденным элементом украинского нематериального культурного наследия». Его рецепты для включения в досье собирали культурологи и шеф-повары на всей территории Украины.

Джеппарова отметила, что украинским властям предстоит долгая работа по продвижению борща. «Это перспектива нескольких лет, потому что обзор досье происходит раз в два года», — подчеркнула она.

О планах Украины включить борщ в список ЮНЕСКО стало известно в прошлом году. Представители страны надеются доказать, что блюдо принадлежит исключительно национальной кухне Украины, несмотря на то, что оно в равной степени популярно в России, Беларуси и у некоторых других восточноевропейских народов.

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