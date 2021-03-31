На «Хлебозаводе» пройдет весенний гараж-сейл

В пространстве «Марсаков» на территории «Хлебозавода» 3 и 4 апреля пройдет большая весенняя распродажа. На ней можно будет купить вещи российских и международных брендов со скидками до 50%. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы сейла.

В распродаже примут участие коллекции от магазинов Birkenstock, National Geographic, Lyle & Scott, «Волчок», JNBY, Cocos Moscow, Must Have, NUW store, Ridestep, «Юность», универмага «Хлебный» и Onkai Master.

Во время сейла диджеи из проекта Onkai Master будут играть сеты на виниле, а ребята из I Love Cider — угощать всех желающих сидром. Маркет будет работать оба дня с 12.00 до 21.00, вход свободный.