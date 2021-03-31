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Samsung начала устанавливать неудаляемые сервисы «Яндекса» на новые смартфоны

Виктория Шанина
Сегодня в 10:07

Компания Samsung начала внедрять в свои смартфоны приложения «Яндекса», которые нельзя удалять. Сервисы появятся на всех новых телефонах, а для некоторых старых будет выпущено обновление, пишет «Коммерсант».

Первыми такими приложениями станут «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты». По словам представителя Samsung, их нельзя будет удалить, в отличие от большинства предустановленных приложений, но можно будет убрать иконку с экрана устройства.

В Samsung уточнили, что такое нововведение связано с новыми требованиями законодательства. По закону 1 апреля на телефоны и планшеты должно быть установлено 16 классов программ. В том числе, приложения от компаний Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов заявил, что это коснется только устройств, которые произведены после 1 января 2021 года. При этом требование об удаляемости не прописано, есть только условие о сохранении приложения после обновлений.

«Яндекс» отметил, что у производителя будет право выбрать, как именно предустанавливать приложения. Можно полностью загрузить сервис на жесткий диск, установить иконку для скачивания или вывести на экран диалоговое окно при активации устройства.

В январе Samsung осталась без своего главы и наследника бизнеса Ли Джэ Ена — его приговорили к 2,5 годам тюремного заключения за коррупцию. Обвиняемого признали виновным во взяточничестве и растрате около 8,7 млрд вон (около 600 млн рублей).

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