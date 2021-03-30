На заводе под Петербургом опрокинулся рыболовецкий траулер. Два человека погибли

Инцидент произошел днем 30 марта на площадке судостроительного завода «Пелла» в поселке Отрадное Кировского района. На тот момент на судне работали 80 человек, из них 78 были эвакуированы, двое — пропали. Некоторые рабочие получили травмы и были доставлены в больницу.

На судостроительном заводе в Ленинградской области опрокинулся набок строящийся рыболовецкий траулер. Об этом сообщает ТАСС .

К вечеру вторника водолазы обнаружили тела обоих пропавших в хвостовой части опрокинувшегося судна.

Траулер планирую вернуть в исходное положение. «Сейчас оно зафиксировано в креновом положении, и, чтобы его выровнять, будут ставить заграждения», — заявили в МЧС.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).