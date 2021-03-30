Spotify стал доступен на PlayStation в России. Теперь можно слушать музыку, не отвлекаясь от игры

Spotify начал работать на игровых консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 в России. Теперь пользователи могут слушать музыку, не отвлекаясь от игры.

Новая опция доступна как в бесплатной версии приложения, так и по подписке Spotify Premium. Перед использование приложение Spotify нужно установить на приставку.

Благодаря интеграции с Spotify Connect воспроизведением музыки можно управлять с телефона или планшета. Владельцы PS5 также могут пользоваться кнопкой Spotify на специальном пульте управления от консоли.

С новой функцией музыку внутри некоторых игр можно отключить и заменить любимыми треками из личного каталога в Spotify. Для этого нужно войти в центр управления длительным нажатием на клавишу PlayStation на геймпаде и выбрать «Музыка» или Spotify.

Кроме того, Spotify представил специальный музыкальный раздел «Для геймеров». В нем собраны саундтреки из фильмов и игр, а также рекомендованные треки от игрового сообщества.