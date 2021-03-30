Режиссер «Годзиллы против Конга» собирается снять фильм по «Громовым котам»

Режиссер-постановщик «Годзиллы против Конга» Адам Уингард в соавторстве со сценаристом Саймоном Барреттом снимет фильм по мотивам анимационного сериала «Громовые коты», сообщает Variety.

В разговоре с Deadline Уингард рассказал, что в старших классах был одержим мультсериалом из 80-х, мечтая стать кинорежиссером в будущем. Весь 10-й класс он писал сценарий своего шоу, получая плохие оценки и издевки сверстников. В результате у него получилось 272 страницы рукописного текста, которые он хранит до сих пор.

Во время производства «Годзиллы против Конга» Уингард узнал, что у Warner Bros. есть сценарий по «Громовым котам». Тогда он попросил руководство студии разрешить ему полностью переписать скрипт для картины — и получил зеленый свет.

Режиссер планирует снять концептуально «новый тип научно-фантастического фильма, который люди никогда раньше не видели». «Хочу снять „Громовых котов“, возвращающих эстетику 80-х. Я не хочу переизобретать их образы — они будут выглядеть так же. И я не хочу делать игровой фильм, чтобы он выглядел как „Кошки“. Мне эти проблемы не нужны», — описал свою задумку Уингард.

По его словам, это будет гибридный CGI-фильм с гиперреалистичной картинкой, который «каким‑то образом» устраняет разрыв между мультфильмами и графикой.

Оригинальный анимационный сериал «Громовые коты» повествует о противостоянии команды человекоподобных кошек-гуманоидов и злого волшебника Мумм-Ра на планете Третья Земля. Сериал транслировался с 1985 по 1989 год и представлял собой смесь космической научной фантастики и фэнтези с волшебством и мечами.