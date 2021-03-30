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Контесты, мастер-классы и концерт Федука: чем заняться на фестивале Happy Hour Camp в Сочи

Семён Гудошников
Сегодня в 15:02

С 5 по 11 апреля на сочинском курорте «Красная Поляна» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp. На него соберутся тысячи райдеров, чтобы улучшить свои навыки катания на лыжах и сноуборде, послушать выступления диджеев, присоединиться к лекциям, кинопоказам и мастер-классам от профессиональных спортсменов. «Афиша Daily» публикует гид по фестивалю.

Сноупарк

Сердце Happy Hour Camp — это самый большой сноупарк страны, в котором вместе с любителями катают профессиональные райдеры. На склонах Красной Поляны можно встретить Мишу Матвеева, Александра Смелова, Антона Саморокова, Юру Чемодурова, Евгения Жун Иванова, Олю Смешливую и Алексея Соболева.

На площади в 30 тыс. квадратных метров будут продуманы зоны для всех возрастов и уровней катания: детско-учебная линия для новичков, линия средней сложности с простыми фигурами и трамплинами, а также несколько линий для профессионалов.

Программа

Самый серьезный контест — «Go Big or Go Home» — состоится 10 апреля. На нем соберутся сильнейшие атлеты России. Будут и несколько нестандартных — к примеру, фановый контест «Old Dogs Jam» 6 апреля — специально для ветеранов сноубординга и «Jibbers Choise» 8 апреля, где профессионалы и любители смогут продемонстрировать свои скиллы на серии джиббинговых фигур.

7 апреля в программе самый большой женский контест сезона — «Girls Power». На нем девушки любого уровня катания на лыжах и сноуборде смогут посоревноваться в различных дисциплинах. Участие в контесте командное — по парам, в которые могут объединиться новички с профессионалами.

Каждый день на фестивале будут проходить мастер-классы от профессиональных спортсменов, лекции и паблик-токи на актуальные темы. Утро можно встретить групповой тренировкой по стретчингу или пробежкой в горах, а после катания — расслабиться на апре-ски-вечеринках во всевозможных локациях курорта.

Кого слушать?

На протяжении всего кемпа фестиваль будут сопровождать выступления музыкантов. В лайнапе —Yourmirrro, Bueroofus, Makagonka, OG Mark, Vadim Bukharov и Папафрешфешн. На «Красную Поляну» приедут участники петербургской группировки #AVG — MC SND, Romsta и Mironov, а также Nasty Stonem из Екатеринбурга.

Хедлайнером Happy Hour Camp станет Feduk. 10 апреля он даст бесплатный концерт на площади Покраса Лампаса, расположенной на высоте 960. В этот же день c диджей-сетом выступит группа Cream Soda.

По словам организаторов, в лайнапе есть еще несколько громких имен, которые они пока держат в секрете.

Чем еще заняться?

В Красной Поляне есть развлечения и помимо катания на лыжах и сноуборде. Можно, например, покататься на снегоходах, посетить Музей друзей (это пространство для единомышленников, увлеченных горными видами спорта), познакомиться с северными оленями или хаски и даже полетать на воздушном шаре.

В горах расположено множество спа-комплексов — как мирового уровня, так и локальные, а также аквапарк Mountain Beach. А еще на курорте есть единственная внедорожная трасса Mercedes-Benz в России. Ее маршруты протяженностью до 24 километров проходят через горные достопримечательности Красной Поляны — Хмелевские озера, Ивановский водопад, олимпийские трамплины и каньон Псахо.

Где купить билеты?

Билеты продаются на сайте фестиваля. Забронировать тур можно на 2, 5, 6 или 7 дней. Каждый тур включает карты участника, которые открывают доступ во все зоны фестиваля, а также безлимитные ски-пассы.

На сайте можно выбрать отель почти на любой бюджет и уровень комфорта. А если вопрос с жильем у вас не стоит, то ски-пассы и карты участника получится приобрести отдельно.

Как добраться?

Из аэропорта в Красную Поляну ведут две автодороги: Старое Краснополянское шоссе (А149) и Новое Краснополянское шоссе. Старая дорога более извилистая, ведет мимо аэропорта и через сами поселки Красная Поляна и Эсто-Садок. Новая дорога — это скоростная автомагистраль, построенная к зимней Олимпиаде 2014 года. По ней добраться до курорта получится быстрее, но организаторы советуют быть аккуратнее — водители часто обгоняют по встречной полосе и не соблюдают скоростной режим, хотя на участке работают камеры.

Если из аэропорта вы едете на автобусе, выбирайте маршрут № 135 или 105.

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