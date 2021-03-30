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Письмо Пола Маккартни выставили на аукционе. В нем он извиняется за кражу одеяла

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:13

Письмо музыканта Пола Маккартни, написанное в 1989 году, выставили на аукцион ценных вещей из мира музыки Tracks с начальной стоимостью в 3000 фунтов стерлингов. В письме он извиняется за одеяло, которое украл с фермы в 1959 году, и оплачивает его стоимость.

Письмо Маккартни написал в сентябре 1989 года и отправил на имя Ирен Брирли. Он и его товарищ по группе The Beatles Джордж Харрисон в 1958 и 1959 годах останавливались на ее ферме в Северном Уэльсе, когда путешествовали автостопом.

Там они подружились с сыном женщины Джоном, который опубликовал письмо. Он вспоминает, как всю неделю они играли в снукер, слушали Элвиса Пресли и ходили в паб на выступление местной группы The Vikings, в которой играл сам Джон. Он также рассказал, как Маккартни учился играть на семейном пианино песню Бадди Холли «Think it over».

Летом 1959 года музыканты снова вернулись на ферму Брирли, а перед отъездом тайком прихватили с собой одеяло. Через несколько лет, когда The Beatles стали известны на весь мир, Ирен написала музыканту, что заметила пропажу и ждет возвращения «долга».

В ответ Маккартни признался, что успел позабыть об украденном одеяле, и выписал чек, который, по словам Джона, сегодня стоил бы 10 тыс. фунтов стерлингов.

Дорогая миссис Брирли, письмо наконец-то дошло до меня, и мне очень жаль слышать о моем «долге». Я прекрасно помню время, которое мы провели в Харлече, и надеюсь, что прилагаемый чек уладит наши денежные разногласия! Простите за каракули, я пытаюсь написать это в трясущемся поезде!

Дальше Маккартни, вероятно, сожалеет о смерти ее мужа и просит бросить все силы на воспитание сыновей. Чек, который подписал исполнитель, Ирен обналичила.

В 2017 году на аукцион выставили письмо Тупака Мадонне с объяснением, почему они не могут встречаться. Рэпер объяснял, что не может встречаться с ней из‑за того, что она белая. Стартовая цена письма составляла 100 тыс. долларов.

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