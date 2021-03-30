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Российские юристы предложили запретить навязывание рекомендаций в соцсетях

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:57

Эксперты московского отделения Ассоциации юристов России разработали новую методику регулирования рекомендательных сервисов, используемых в соцсетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах. Инициативу направили в Госдуму, Совет Федерации и Министерство цифрового развития РФ, сообщает «Коммерсант».

Юристы предложили добавить в закон «Об информации» понятия «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса», а также начать регулировать площадки, у которых аудитория превышает 100 тыс. человек в сутки и обрабатываются данные более 500 тыс. пользователей из России. Но при этом у пользователей должна остаться возможность включать и отключать рекомендательный сервис, а сами алгоритмы нужно подвергать независимому аудиту, чтобы находить противоречия законодательству.

Эксперты считают, что алгоритмы могут влиять на общественное мнение, «повышая риски социальных конфликтов». Глава комиссии Александр Журавлев пояснил, что рекомендации искусственно создают аномальный интерес к товарам и «погружают человека в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями».

В пример Журавлев привел рекомендательную ленту «ВКонтакте», которую при желании можно отключить на хронологическую, в то время как специфика «Яндекс.Дзена» заключается именно в подборе интересующих пользователя материалов. Он считает, что сервисы должны доступно объяснять аудитории принцип работы алгоритмов.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян заявил, что требования юристов избыточны и труднореализуемы, поскольку подобные алгоритмы — коммерческая тайна компании, которую защищает гражданский кодекс. «Нас должны волновать ситуации, когда алгоритмы принимают юридически значимые решения, например при выдаче кредита или приеме на работу, и когда они потенциально могут нарушить права граждан», — пояснил эксперт.

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