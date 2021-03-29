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В США переснимут российский триллер «Спутник». Ремейк разработает автор «Бэтмена»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:39

В США снимут англоязычную версию российского триллера «Спутник». Над ремейком поработает режиссер «Монстро» и предстоящего «Бэтмена» Мэтт Ривз. Об этом сообщил Deadline.

Фильм снимут кинокомпании Village Roadshow Pictures («Матрица», «Джокер»), 6th & Idaho и XYZ Films («Мэнди»). Он, как и оригинал, расскажет о молодой женщине-враче, собирающейся оценить состояние космонавта, в теле которого после таинственной аварии поселился опасный внеземной организм.

Среди продюсеров проекта числятся Федор Бондарчук (Art Pictures), Илья Стюарт (Hype Film), Михаил Врубель и Александр Андрющенко (Vodorod Pictures), а также Адам Кассан, Рафи Крон и сам Мэтт Ривз (6th & Idaho). Курировать фильм будет Джиллиан Апфельбаум.

«Мы верим, что „Спутник“ будет хорошо переведен для англоязычной аудитории и продолжит очаровывать кинозрителей по всему миру своей захватывающей историей. Мы очень хотим начать производство и считаем, что у нас одни из лучших партнеров в отрасли», — сказала Апфельбаум.

Российский фильм «Спутник» вышел в 2020 году. Его снял режиссер Егор Абраменко. Кто поставит ремейк картины в США, пока неизвестно. Начало съемок запланировано на 2022 год.

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