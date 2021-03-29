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Disney объявил актерский состав сериала «Оби-Ван Кеноби»

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:05

Disney объявил основной актерский состав мини-сериала «Оби-Ван Кеноби».

Оби-Вана и Энакина Скайуокера, как и в оригинальной трилогии, сыграют Юэн МакГрегор и Хайден Кристенсен. К своим прежним ролям также вернутся Джоэл Эджертон и Бонни Пессе — в приквелах они играли Оуэна и Беру Ларс, присматривающих за Люком на Татуине.

Среди новичков — Кумайл Нанджиани («Сумеречная зона»), Индира Варма («Игра престолов»), Руперт Френд («Родина», «Хитмэн: Агент 47») и Сун Кан («Форсаж»). Какие им достались роли, не сообщается.

За проект отвечают режиссер Дебора Чоу («Лучше звоните Солу», «Мандалорец») и сценарист Джоби Харольд («Наркоз», «Меч короля Артура»). Действие сериала развернется спустя десять лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», в финале которого Энакин стал Дартом Вейдером, а Орден джедаев был уничтожен. Оби-Ван в новом шоу будет оправляться от своего величайшего поражения — потери любимого ученика, перешедшего на темную сторону.

Ранее съемки сериала откладывались из‑за пандемии и ухода главного сценариста. Возобновить производство шоу обещают в апреле. Премьера мини-сериала ожидается в 2022 году.

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