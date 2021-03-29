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В Powerhouse пройдет шоукейс-фестиваль и презентация лейбла Lineup Music

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:07

В московском клубе Powerhouse 15 апреля пройдет шоукейс-фестиваль и презентация лейбла Lineup Music. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Вечер будет приурочен к дню рождению основательницы агентства событийного маркетинга Lineup и образовательного проекта Onlineup Зои Скобельцыной. Именно она вместе с коллегами-музыкантами решилась запустить лейбл.

Представители Lineup Music называют свой проект «лейблом русской, но не всегда грустной музыки. Его первыми резидентами стали Terelya, Сила, Кирилл Медников и natta — они представят в Powerhouse свои новые релизы.

«Мы погрустили достаточно. Во всех релизах наших артистов, конечно, есть грусть, но она светлая. Материал получился по-настоящему весенним, солнечным. С рефлексией, но без этого никуда», — рассказали организаторы концерта.

В программу вечера войдут сингл Силы «Запомни», песня Terelya «Мышь» и треки из мини-альбома natta «не греши». Их премьеры состоятся 1 апреля, 8 апреля и 14 апреля соответственно. Зарегистрироваться на презентацию Lineup Music можно бесплатно здесь.

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