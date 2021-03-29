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Минздрав получил документы на регистрацию еще одной вакцины — «Спутник Лайт»

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:30

Центр имени Гамалеи подал в Министерство здравоохранения заявку на регистрацию облегченной версии своей вакцины против коронавируса — «Спутник Лайт». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

В заявке говорится, что «Спутник Лайт» — это векторная вакцина для профилактики коронавируса. Она выпускается в форме раствора для внутримышечного введения, одна прививочная доза — 0,5 мл. Срок хранения препарата в замороженном виде — 12 месяцев, указано в документе.

Ранее ТАСС и РИА «Новости» сообщили о регистрации «Спутника Лайт» в России. Однако позже помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов пояснил журналистам, что в ведомство поступило досье на регистрацию этой вакцины. «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — передает РБК его слова.

«Спутник Лайт» — первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V», который может применяться отдельно. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, облегченная вакцина позволит сформировать иммунитет против COVID-19 на три-четыре месяца, а при повторном заражении вирусом даст возможность избежать тяжелой формы заболевания.

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