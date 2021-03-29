Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК еще на пять лет

Члены Центризбиркома в ходе анонимного голосования переизбрали Эллу Памфилову на должность председателя комиссии. Об этом пишет «Интерфакс».

За Памфилову отдали свой голос 14 членов ЦИК из 15. Она будет руководить комиссией в ее новом составе — с 2021 по 2026 год. Кроме Памфиловой на должность председателя ЦИК претендовал Александр Курдюмов из ЛДПР.

Элла Памфилова поблагодарила прежний состав Центризбиркома. Она отметила, что считает основной задачей нового состава повышение доверия россиян к выборам в стране.

Полномочия прежнего состава ЦИК, как и его главы, закончились в марте. Состав Центризбиркома формируется на пять лет. Пять его членов назначаются президентом России, пять — Советом федерации и еще пять — Госдумой.