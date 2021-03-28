Барабанщика Alabama Shakes арестовали по обвинению в избиении ребенка

Суд присяжных заседателей в Алабаме принял решение об аресте барабанщика Alabama Shakes Стивена Уильяма Джонсона, обвиняемого в избиении ребенка. Об этом сообщает WHNT.

Джонсону предъявили обвинения в умышленных пытках, умышленном жестоком обращении и жестоком избиении или ином умышленном жестоком обращении с ребенком в возрасте до 18 лет. Его отправили в тюрьму округа Лаймстоун и назначили залог в 21,5 тыс. долларов. Рассмотрение его дела назначено на 7 апреля.

Коллектив Alabama Shakes существовал с 2012-го под 2017 год и за это время выпустила два альбома «Boys & Girls» и «Sound & Color». Музыканты получили семь номинаций на «Грэмми» и выиграли в четырех. Джонсон был одним из основателей группы, и принимал участие в записи обеих пластинок.