Мем «Наташа, мы все уронили» станет торговой маркой

Автор мема про Наташу и котов Дарья Бородулина решила зарегистрировать торговую марку «Наташа, мы все уронили». Заявка появилась на сайте Федерального института промышленной собственности.

Согласно документу, Бородулина сможет использовать товарный знак для канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров.

Создатель мема рассказала «Открытым медиа», что зарегистрировать товарный знак ей посоветовал юрист. Она стала замечать, как компании используют картинку в рекламе, сувенирах, одежде, но за разрешением на использование к ней не обращаются.

«Возможно, я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями как МТС, Альфа-Банк, ЭКСМО, Вискас (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала) и еще множеством небольших компаний», — рассказала Бородулина.

Мем «Наташа, мы все уронили» появился в паблике «Котизм» в 2019 году, а популярность приобрел в 2020 году. Вскоре коты из мема стали рассказывать Наташе про обвал рубля, коронавирус и обнуление сроков Путина.