Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали на Чемпионате мира

Российские спортсменки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова впервые в истории выиграли все три медали на Чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом стало известно из прямой трансляции соревнований на сайте Первого канала.

Анна Щербакова сумела удержать лидерство, завоеванное после короткой программы. Она уступила в произвольной программе Александре Трусовой из‑за падения на четверном флипе, но по итогам турнира сохранила первенство.

Трусова показала рекордную сложность выступления: фигуристка первой в мире выполнила пять четверных прыжков в одной программе. Их исполнение не было идеальным, однако позволило спортсменке подняться с 12 места после первого дня соревнований на третью позицию.

Серебро получила Елизавета Туктамышева, самая опытная спортсменка сборной России в женском одиночном катании. Она не выступала на мировых первенствах с 2015 года — тогда турнир проходил также в Стокгольме, и на нем Туктамышева выиграла золото.