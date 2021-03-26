перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минпромторг: коммерческие электросамолеты могут появиться в России к 2030 году 0:23
Celyn Kang/Unsplash В США университет выплатит более 1 млрд долларов студенткам, обвинившим гинеколога вуза в насилии
В США университет выплатит более 1 млрд долларов студенткам, обвинившим гинеколога вуза в насилии Вчера в 23:35
Беларусь не поедет на «Евровидение». Ее новая песня вновь не соответствует правилам конкурса Вчера в 23:16
«Серебряные коньки» выйдут под брендом Netflix Originals — такое впервые с российским полным метром Вчера в 22:50
Во Франции случайно нашли картину Фрагонара. Она висела в частном доме более 100 лет Вчера в 22:33
Tune-Yards призывает белокожих к антирасизму в новом альбоме «sketchy.» Вчера в 22:15
Девушки-тиктокеры запустили тренд #BookTok. Книжные продажи взлетели Вчера в 21:14
Jakayla Toney/Unsplash The New York Times продала свою колонку на аукционе в качестве NFT. Ее купили за 570 тысяч долларов
The New York Times продала свою колонку на аукционе в качестве NFT. Ее купили за 570 тысяч долларов Вчера в 21:10
Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области Вчера в 21:04
Пхукет откроют для туристов, Evanescence выпустили новый альбом и другие новости дня Вчера в 20:52 Дайджест
В Арктике могут построить ходячие города. Постройки будут передвигаться на рельсах Вчера в 20:10
HBO Max представил первый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна Вчера в 19:58
Разработчики Halo Infinite разбили пианино, чтобы записать звуки для игры. Вы только послушайте это! Вчера в 19:22
Imany опубликовала кавер на песню Black «Wonderful Life». Он войдет в новый альбом певицы Вчера в 19:11
Ray Piedra/Pexels Исследование: дешевое вино кажется вкуснее, если соврать, что оно дорогое
Исследование: дешевое вино кажется вкуснее, если соврать, что оно дорогое Вчера в 18:22
Sub Urban выпустил трек «Patchwerk». Он записан вместе с Two Feet Вчера в 18:19
«Water Movements»: послушайте новый альбом пианиста Глеба Колядина Вчера в 17:53
Evanescence представили новый альбом «The Bitter Truth». Это их первый крупный релиз спустя 10 лет Вчера в 17:53
Нефть течет по ДНК: российские артисты создали криптоарт на тему экологии Вчера в 17:47
Нина Кравиц станет хедлайнером фестиваля New Star Camp в Сочи Вчера в 17:15
Отключить рекламу

В США университет выплатит более 1 млрд долларов студенткам, обвинившим гинеколога вуза в насилии

Юлия Онодэра
Вчера в 23:35

Университет Южной Калифорнии выплатит свыше 1 млрд долларов сотням студенток и выпускниц, обвинившим гинеколога вуза Джорджа Тиндалла в сексуальном насилии. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Тиндалл работал в вузе почти 30 лет. В 2018 году в газете Los Angeles Times опубликовали расследование о насилии со стороны врача. После этого более 350 женщин заявили, что Тиндалл надругался над ними во время медицинского приема.

В 2019 году гинеколога арестовали и обвинили в преступлениях против 16 женщин. Тиндалл не признал себя виновным и сейчас ждет суда. Тем временем, тысячи пациенток доктора подали иски против Университета Южной Калифорнии, который якобы игнорировал жалобы на врача.

Вуз намерен разрешить спор с девушками в досудебном порядке и выплатить им компенсации. В 2018 году Университет согласился заплатить 215 млн долларов. Теперь же к ним добавились еще 852 млн долларов.

«Я глубоко сожалею, что членам университетского сообщества, которых мы очень ценим, пришлось пережить такую боль. Мы ценим смелость всех, кто решил рассказать о произошедшем, и надеемся, что нынешнее решение принесет женщинам какое‑то облегчение», — заявила глава вуза Кэрол Фолт.

Выплата, на которую согласился Университет Южной Калифорнии — самая крупная в истории учебных заведений США. Она больше, чем та, которую заплатил Университет штата Мичиган за преступления спортивного врача Ларри Нассара — тогда компенсации составили 500 млн долларов.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Ая и ведьма
Первое аниме студии Ghibli в 3D
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Поступь хаоса
Приключенческий фильм с Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном от режиссера «Борна»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций

Другие материалы по темам

Теги
Русская служба BBC
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить