В США университет выплатит более 1 млрд долларов студенткам, обвинившим гинеколога вуза в насилии

Университет Южной Калифорнии выплатит свыше 1 млрд долларов сотням студенток и выпускниц, обвинившим гинеколога вуза Джорджа Тиндалла в сексуальном насилии. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Тиндалл работал в вузе почти 30 лет. В 2018 году в газете Los Angeles Times опубликовали расследование о насилии со стороны врача. После этого более 350 женщин заявили, что Тиндалл надругался над ними во время медицинского приема.

В 2019 году гинеколога арестовали и обвинили в преступлениях против 16 женщин. Тиндалл не признал себя виновным и сейчас ждет суда. Тем временем, тысячи пациенток доктора подали иски против Университета Южной Калифорнии, который якобы игнорировал жалобы на врача.

Вуз намерен разрешить спор с девушками в досудебном порядке и выплатить им компенсации. В 2018 году Университет согласился заплатить 215 млн долларов. Теперь же к ним добавились еще 852 млн долларов.

«Я глубоко сожалею, что членам университетского сообщества, которых мы очень ценим, пришлось пережить такую боль. Мы ценим смелость всех, кто решил рассказать о произошедшем, и надеемся, что нынешнее решение принесет женщинам какое‑то облегчение», — заявила глава вуза Кэрол Фолт.

Выплата, на которую согласился Университет Южной Калифорнии — самая крупная в истории учебных заведений США. Она больше, чем та, которую заплатил Университет штата Мичиган за преступления спортивного врача Ларри Нассара — тогда компенсации составили 500 млн долларов.