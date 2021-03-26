Во Франции случайно нашли картину Фрагонара. Она висела в частном доме более 100 лет

Овальный портрет под названием «Читающий философ» пробыл в усадьбе более ста лет. По оценке экспертов, его стоимость на рынке искусства составляет 1,5-2 миллиона евро. Владельцы намерены продать картину на аукционе в июне.

Семья из французского департамента Марна получила в наследство дом вместе с висевшей в нем картиной в стиле рококо. Полотно оказалось работой классика живописи XVIII века Жана-Оноре Фрагонара. Об этом сообщили France24 и Europe1 .

Шедевр Фрагонара был найден в ходе инвентаризации одним из экспертов аукционного дома «Эншер-Шампань». Искусствовед заметил едва различимую подпись художника на обратной стороне позолоченной рамы.

«Несмотря на слои пыли и пожелтевший лак, энергия его картины остается совершенно узнаваемой», — отметил сотрудник компании Turquin Стефан Пинта, который подтвердил подлинность портрета.

«Читающий философ», по мнению экспертов, был написан между 1768 и 1770 годами. В это время Фрагонар отступил от своих знаменитых романтических сцен и начал экспериментировать с другими сюжетами в живописи.

Специалисты высоко оценивают мастерство Фрагонара в работе над картиной. «Художник достиг вершины своего таланта. <…> Мазки его кисти быстры, точны и невероятно выразительны», — заявил Пинта.

Жан-Оноре Фрагонар — французский живописец и гравер, один из самых знаменитых представителей искусства своего времени. Он творил с середины XVIII века по начало XIX века и создал более 500 картин в стиле рококо.