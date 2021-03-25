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Театральный проект «Дисциплина» ищет новых драматургов. Они напишут пьесы для четырех коллективов

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:32

Фабрика нарративного театра «Дисциплина» начала поиск новых драматургов для второго сезона проекта. Подать заявку на участие предлагают всем пишущим людям, которые хотели бы создавать театральные пьесы. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы фабрики.

Главным педагогом «Дисциплины» станет сценарист и писатель Родион Белецкий. Он научит участников рассказывать увлекательные истории. Среди его студентов могут оказаться драматурги, писатели, поэты и журналисты, причем как опытные, так и начинающие.

Авторы фабрики напишут к ноябрю 2021 года свои собственные произведения. Их представят руководителям четырех театров — новосибирского «Старого дома», московской «Практики», южносахалинского «Чехов-центра» и Калининградского областного драматического театра.

Каждый театральный коллектив выберет несколько пьес для читки на своих площадках. Некоторые из них могут в дальнейшем войти в репертуар трупп — так случилось с работами прошлых участников «Дисциплины» Карины Бесолти и Марины Крапивиной.

В первом сезоне проекта приняли участие 11 человек. Их тексты можно прочитать на сайте. «Афиша Daily» рассказывала подробно о «Дисциплине» и самых ярких ее итогах.

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