В новом сезоне фестиваля Roof Fest выступят Меладзе, Агутин, Noize MC и Би-2

Фестиваль Roof Fest проведет серию концертов на крыше в честь 10-летия проекта. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба мероприятия.

Новый сезон фестиваля откроется 20 мая с концерта группы Billy’s Band и будет проходить до сентября. За это время на площадке Roof Place выступят Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Noize MC, Би-2, IOWA и многие другие. Полный список участников можно посмотреть здесь, он будет пополняться – всего пройдет более 30 концертов.

«Мы все невероятно соскучились! Иногда не верится, что я сопричастен к такому масштабному, крутому проекту, который столько лет радует город <…> Желаю, чтобы наши наметки по расширению фестиваля в другие города России поскорее сбылись, чтобы мы увидели городской музыкальный фестиваль федерального масштаба, который охватил бы крыши уже десятка городов, а не только двух, пусть и самых главных!», — заявил директор по развитию Roof Fest Александр Гамаюнов.

За 10 лет организаторы Roof Fest провели уже 150 концертов, которые в сумме посетило более 200 тыс. человек. На них выступали Борис Гребенщиков, Сурганова и оркестр, Владимир Пресняков, The Hatters, Mgzavrebi и другие.