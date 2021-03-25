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Beat Film Festival покажет фильм о Виме Вендерсе и ленту о создании культовых кроссовок Nike

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:44

Фестиваль документального кино Beat Film Festival представил часть своей программы. Среди них будут ленты, ранее показанные на Каннском и Торонтском фестивалях. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы киносмотра.

Шесть фильмов войдут в перечень гала-премьер фестиваля. Из них можно будет узнать о финском модернисте Алваре Аалто («Аалто»), режиссере Виме Вендерсе («Вендерс») и танцовщике стиля хаус Лоране Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок»).

Кроме того, на Beat Film Festival покажут снятую Спайком Ли киноверсию бродвейского шоу «Американская утопия», историю культовых кроссовок Nike Air Jordan, созданных при участии баскетболиста Майкла Джордана, и ленту «Серфинг не для девчонок».

Кинопоказы этих картин пройдут в первом зале киноцентра «Октябрь» в Москве. Расписание можно посмотреть на сайте фестиваля. Там уже можно купить билеты.

Beat Film Festival состоится в двенадцатый раз с 2 по 20 июня 2021 года. Как и в прошлом году, мероприятия организуют как на различных площадках столицы, так и онлайн — на платформе «Кинопоиск HD».

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