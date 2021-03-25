Beat Film Festival покажет фильм о Виме Вендерсе и ленту о создании культовых кроссовок Nike

Фестиваль документального кино Beat Film Festival представил часть своей программы. Среди них будут ленты, ранее показанные на Каннском и Торонтском фестивалях. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы киносмотра.

Шесть фильмов войдут в перечень гала-премьер фестиваля. Из них можно будет узнать о финском модернисте Алваре Аалто («Аалто»), режиссере Виме Вендерсе («Вендерс») и танцовщике стиля хаус Лоране Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок»).

Кроме того, на Beat Film Festival покажут снятую Спайком Ли киноверсию бродвейского шоу «Американская утопия», историю культовых кроссовок Nike Air Jordan, созданных при участии баскетболиста Майкла Джордана, и ленту «Серфинг не для девчонок».